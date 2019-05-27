Эксперт по деловому этикету оценила уместность голосовых сообщений

Деловой этикет не выступает категорически против отправки голосовых сообщений. Об этом 27 мая заявила эксперт по современному этикету и деловому протоколу, основатель образовательного проекта «Про. Этикет» Татьяна Баранова, передает «РИА Новости».

«Но нужно понимать, что главное правило голосовых сообщений заключается в том, что когда вы отправляете сообщение, то, безусловно, экономите себе время, но вы совершенно не экономите время того человека, который их получает», — сказала она.

Баранова отметила, что у деловых людей не всегда есть возможность прослушать такое сообщение.

Она добавила, что человек может хорошо сформулировать свои мысли в письменной форме, однако в устной речи могут присутствовать слова-паразиты, из-за которых не всегда сразу можно вникнуть в суть излагаемого.

Ранее, в марте, стало известно о том, что российские ученые создали компактное устройство «Тактильная рука», которое позволяет слабовидящим читать сообщения из смартфона с помощью прикосновений. Принцип работы девайса заключается в том, что с помощью специального мобильного приложения оно преобразовывает информацию из смартфона в механические воздействия, ощущаемые пользователем на руке.