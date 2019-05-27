Останки 10 красноармейцев обнаружили поисковики в Тульской области

Останки бойцов 6-й гвардейской стрелковой дивизии и пяти военнослужащих вермахта обнаружены в Тульской области. Кроме того, из земли извлечены многочисленные боеприпасы.

Работы проводило патриотическое объединение поисковых отрядов «Щит». Военно-археологическая экспедиция находилась на границе Чернского и Арсеньевского районов на местах боев Великой Отечественной войны. Активисты обследовали территории возле хутора Городище, села Тшлыково и деревни Большие Борзенки. В ходе экспедиции были обнаружены останки 10 красноармейцев и пяти военнослужащих вермахта. Об этом пишут «Тульские известия».

Останки находились на глубине около 2 м. Красноармейцев перезахоронят на воинском мемориале возле хутора Городище. Также поисковики извлекли из земли три советские гранаты, две минометные мины и шесть взрывателей.