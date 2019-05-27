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Следователи начали проверку после падения дерева на детей в Татарстане

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В Альметьевске следователи проводят проверку по факту падения дерева на троих детей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, это случилось днем 27 мая на улице Белоглазова.

Из-за сильного ветра дерево повалилось на компанию детей, проходивших мимо. В результате мальчика и двух девочек госпитализировали с различными травмами. Сейчас место инцидента осматривают следователи, пишет Inkazan.ru.

Напомним, если у пострадавшего от падения дерева нет договора страхования жизни, то он получит компенсацию. Ее размеры устанавливают городские власти. Чтобы доказать, когда и как была получена травма, нужно обратиться в медучреждение или вызвать «скорую».

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