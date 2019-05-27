Опрос показал отношение россиян к позиции РФ на мировой арене

Почти три четверти граждан России положительно оценивают положение страны на мировой арене. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник, 27 мая.

Согласно опросу, 19% россиян считают, что влияние РФ в международных делах довольно малое или практически отсутствует. Отмечается, что для 45% россиян приоритетом является становление страны одной из 10–15 наиболее успешных, а для 34% — возвращение статуса супердержавы.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Он проводился посредством телефонного интервью 1600 респондентов.

13 мая стало известно, что подавляющее большинство россиян (78%) готовы работать без финансовой необходимости. Уволиться и больше не работать предпочли бы только 21% респондентов. При этом большинство участников опроса (68%) уверены, что их зарплата не зависит от качества работы. Кроме того, опрос показал, что большинству россиян (85%) нравится их работа.

Помимо этого, социологи выяснили, что служило основными причинами для выбора профессии. Так, 34% опрошенных назвали главной причиной «обстоятельства», 30% выбрали «собственные увлечения и интересы», по 17% указали на «оплату труда в данной сфере» и «отсутствие выбора».