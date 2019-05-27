Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной. Снимки парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«По мотивам «Новые стансы к Августе», — написал депутат, также поблагодарив фотографа, стилистов и визажистов.

На снимках депутат позирует в расстегнутой рубашке и необычных позах. Вскоре парламентарий закрыл свою страницу для пользователей.

В партии «Единая Россия», членом которой является Колташов, уже прокомментировали инцидент. По словам ответственного секретаря комиссии ЕР по этике Евгения Ревенко, депутатам надо взвешивать каждое действие в соцсетях. Он отметил, что оценку фотографиям депутата должны дать его жена или близкие.

«Мне сложно оценивать данные фотографии с эстетической точки зрения», — цитирует его слова «РИА Новости».

«Новые стансы к Августе» — это книга поэта Иосифа Бродского. Она вышла в американском издательстве «Ардис» в 1983 году и была посвящена петербургской художнице Марине Басмановой.

В апреле народные депутаты Украины Алексей Рябчин и Сергей Евтушок в зале заседаний рады сделали селфи в масках собак.