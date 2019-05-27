Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале Москвы

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения после столкновения на Северном речном вокзале Москвы. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на причале. Повреждены корпуса судов, передает ТАСС.

Как уточняет НСН, при маневрировании один из теплоходов навалился на соседнее пассажирское судно. В результате происшествия никто не пострадал.

20 мая в пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что владельцы транспортной карты «Тройка» теперь смогут оплатить прогулку по Москве-реке со скидкой в 100 рублей. При оплате «Тройкой» прогулка обойдется в 500 рублей — на 100 рублей дешевле по сравнению с оплатой наличными или банковской картой.