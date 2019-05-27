Псковская область стала лауреатом фестиваля «Архитектурное наследие»

Лауреатом II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019» стала Псковская область. Серебряного диплома удостоен проект туристско-рекреационного кластера «Псковский». Работу местных специалистов отметили в рамках смотра-конкурса «Регионы России» в разделе «Сохранение и развитие исторических поселений».

Как сказал главный архитектор области, начальник у правления архитектуры и градостроительства Евгений Шапкин, который представлял регион на фестивале, команда рассказала жюри о том, как сохранение объектов культурного наследия и создание современной инфраструктуры способно влиять на туристическую отрасль. Это многих заинтересовало, псковский проект оказался весьма актуальным.

Основная тема фестиваля, как сообщает Псковская лента новостей, была обозначена как «Исторический город: перезагрузка пространства». За три дня в форуме, прошедшем в Казани, приняли участие около 50 российских регионов и более 1 тыс. архитекторов, реставраторов, специалистов из Нидерландов, Испании, Греции, Франции, Италии и Белоруссии.

Фестиваль организовал Союз архитекторов России для изучения, обобщения и демонстрации опыта сохранения объектов культурного наследия России и приспособления их к современным условиям жизни.