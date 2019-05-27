Высокий уровень пожарной опасности регистрируют в Оренбуржье

В Оренбургской области за утки произошло девять природных пожаров. По данным МЧС, площадь возгораний в этом сезоне превышает прошлогодние показатели.

Крупные пожары были зарегистрированы в Домбаровском и Оренбургском районе. На территории Комсомольского лесничества ликвидировали возгорание на площади 4,5 га. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

С начала года в регионе было зарегистрировано 69 лесных пожаров, которые охватили площадь более 413 га. За аналогичный период 2018 года произошло 49 возгораний на площади 347 га.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье проводятся рейды по выявлению виновников лесных пожаров.