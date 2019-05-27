Рабочий погиб на деревообрабатывающем комбинате в Красноярском крае

В Красноярском крае на территории Лесосибирского деревообрабатывающего комбината 49-летний рабочий. Мужчину затянуло в транспортер. Об этом сообщает сайт СУ СКР по региону.

В воскресенье, 26 мая, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели рабочего на территории АО «Лесосибирский ЛДК №1». По предварительным данным, 49-летний мужчина ремонтировал скребковый транспортер, когда тот неожиданно включился. Рабочего затянуло внутрь, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате происшествия мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту случившегося СК организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.