Прямой эфир

Рабочий погиб на деревообрабатывающем комбинате в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае на территории Лесосибирского деревообрабатывающего комбината 49-летний рабочий. Мужчину затянуло в транспортер. Об этом сообщает сайт СУ СКР по региону.

В воскресенье, 26 мая, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели рабочего на территории АО «Лесосибирский ЛДК №1». По предварительным данным, 49-летний мужчина ремонтировал скребковый транспортер, когда тот неожиданно включился. Рабочего затянуло внутрь, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате происшествия мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту случившегося СК организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели потушили горение в поселке Лесосибирск Красноярского края
Воспитателей детсада в Канске осудили за пытки детей канцелярскими кнопками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017