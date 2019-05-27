В Тверской области пройдет Кубок России по аквабайку

Кубок России-2019 по водно-моторному спорту в классе «аквабайк» пройдет в Тверской области в акватории Верхней Волги. Об этом пишет НСН.

Соревнования по аквабайку пройдут в регионе уже в четвертый раз подряд. За кубок будут бороться лидеры мирового рейтинга в этом виде спорта. По словам губернатора региона Игоря Руденя, проведение этого первенства перекликается с приоритетными направлениями развития области, среди которых — пропаганда здорового образа жизни и рост туристической привлекательности, в том числе, за счет проведения крупных спортивных событий.

Участие в борьбе за Кубок России примут свыше 50 спортсменов из разных федеральных округов. Среди них выступят и аквабайкеры, в 2019 году продемонстрировавшие высокий уровень на международной арене. Соревнования пройдут в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» с общим стaртом, пaрный «слaлом» нa время и «фристaйл. Кроме того, в рaмкaх Кубкa проведут официaльные междунaродные соревновaния по водно-моторному спорту в клaссе «гидрофлaй».