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Строительство крытого катка завершится в Биробиджане до конца года

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В Биробиджане планируют построить новый крытый каток. Второй этап работ начнется в июле 2019 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы».

Как сообщили ИА ЕАОMedia в управлении по внутренней политике ЕАО, проект предусматривает возведение двухэтажного крытого здания общей площадью 4 тыс. кв. м. Размер ледовой арены составит 28x56 м, а также трибуны на 237 месте.

Предполагается, что появление подобного спортобъекта даст возможность хоккеистам тренироваться в любое время года, а горожанам кататься на коньках и заниматься активным отдыхом.

Строительство катка началось в ноябре 2018 года. На первый этап работ было направлено 20 млн рублей из федерального бюджета.

Как рассказал губернатор региона Александр Левинталь, строительство было разбито на два этапа, в связи с чем выделение средств прошло также в два этапа.

Отмечается, что каток является первым столь масштабным проектом, реализуемым на территории ЕАО.

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