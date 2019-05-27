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Адвокат назвала необязательными для России требования Международного трибунала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Требования Международного трибунала по морскому праву по делу с задержанными украинскими моряками не являются обязательными для России, рассказала «Известиям» адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

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Ранее, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от Москвы освободить военные корабли Украины и задержанных за нарушение российской границы моряков. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения относительно инцидента в Керченском проливе.

Случай с незаконным пересечением границы РФ украинскими моряками в ноябре 2018 года действительно не подпадает под юрисдикцию Международного трибунала по морскому праву, поскольку при ратификации Конвенции 1982 года по Морскому праву Россией была сделана соответствующая оговорка, сообщила адвокат Ярмуш.

«Суда и экипажи Украины нарушили уголовный закон России, поэтому их преступные действия подпадают под юрисдикцию российского суда», — сказал юрист.

По ее словам, в противном случае может существенно пострадать сфера суверенных прав России. Таким образом, только российский суд или следственные органы вправе принять решение о дальнейшей судьбе украинских моряков.

Однако из-за позиции РФ по данному вопросу у Москвы могут возникнуть трудности при обращении в Трибунал, в частности, с требованием освободить российских моряков, задержанных в других юрисдикциях, подчеркнула юрист.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

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