Мальчик умер на теплотрассе от удара током в Челябинской области

В городе Бакал Челябинской области подросток умер во время прогулки по теплотрассе. Тело 14-летнего мальчика нашли 25 мая. Согласно предварительной информации, в день трагедии он с друзьями залез на теплотрассу, которая проходит на высоте более 2 м от земли.

В месте, где теплотрасса пересекается с линией электропередач, ребенок задел высоковольтный провод. Травма была смертельной. В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование. «В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей», — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Напомним, в конце апреля в Омске на территории гимназии № 88 произошел несчастный случай с ребенком. Как установило следствие, мальчик, бегая по крыше склада гимназии, оступился и упал на пики забора. Школьник получил проникающее ранение живота. По факту случившегося возбудили уголовное дело.