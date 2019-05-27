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В Верховной раде отказались реагировать на «пасквили» Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент работает в обычном режиме и не собирается следовать призывам президента страны к голосованию за «реформаторские законы». Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает ТАСС.

«Верховная рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили, мы будем работать по нашему законодательному плану», — подчеркнул Парубий, добавив, что парламент продолжит работу «независимо от изменения фамилии нового субъекта законодательной инициативы».

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По мнению спикера рады, глава государства Владимир Зеленский пытается «уничтожить институт власти». Парубий считает, что Зеленский, 20 мая вступивший в должность президента, пока «не может понять ответственность», возложенную на лидера «большой европейской страны».

Ранее 27 мая Зеленский в Facebook призвал парламентариев «не использовать трибуну рады для личного пиара и не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий». Он предостерег депутатов от саботажа законотворчества и отметил, что они своими действиями и так «почти окончательно уничтожили легитимность Верховной рады».

22 мая Верховная рада отказалась поддержать предложенные Зеленским поправки в закон о выборах народных депутатов. По мнению украинского лидера, «старые политики» специально провалили законопроект об изменении избирательного законодательства, так как существующая выборная система дает им шанс продлить политическую жизнь.

Зеленский сразу после инаугурации заявил о роспуске Верховной рады, подписав указ о досрочном прекращении ее полномочий. Внеочередные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

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