Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.

Так, на пике торгов 27 мая в 4:00 (мск) стоимость крупнейшей криптовалюты достигла отметки в $8,9 тыс. По состоянию на 14:40 его цена снизилась до $8689, пишет портал Coinmarketcap. Капитализация биткоина составила $154 млрд. Таким образом, котировки криптовалюты обновили годовой максимум и вернулись к уровню середины мая 2018-го, сообщает телеканал «360». Резкий скачок роста стоимости произошел весной 2019 года, когда цена биткоина выросла c $4,1 тыс. до $8,3 тыс.

С начала 2019 года биткоин прибавил 130%, однако курс продолжает оставаться ниже максимума 2017 года, когда он приближался к $20 тыс., пишет RT. К декабрю 2018 года он опустился ниже $3,2 тыс. то есть за год подешевел более чем на 80%.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, подорожали 27 мая более чем на 5%, пишет НСН. Их общая стоимость составляет не менее $268 млрд, это максимальный показатель с августа 2018 года.

12 мая сообщалось, что цена биткоина впервые с октября 2018 года превысила отметку в $7 тыс. за единицу.