Дом омских архиереев включат в перечень объектов культурного наследия

Минкульт опубликовал приказ о включении жилого дома омских архиереев в перечень выявленных объектов культурного наследия. Документ должен пройти антикоррупционную экспертизу.

Специалисты поясняют, что такая мера необходима для защиты здания от разборки. Дом перешел по наследству племянникам митрополита Феодосия, и они собирались продать помещения. Об этом сообщает «Город55».

Новый статус предусматривает, что дом нельзя будет сносить и перестраивать, а также реконструировать без проведения экспертизы. Также накладывается запрет на продажу здания под снос.

Кроме того, экспертиза потребуется для признания дома памятником истории.