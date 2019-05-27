Автомобильный квест проведут в Омске по творчеству Пушкина

В честь 220-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина в Омске состоится автомобильный квест. Его организуют местные муниципальные библиотеки.

Для прохождения квеста потребуется наличие команды до пяти человек, автомобиль, смартфон, который позволяет определять геолокацию, приложение для считывания QR-кодов, мобильный интернет, а также блокнот с ручкой. Экипажи будут выполнять задания, связанные с творчеством Пушкина. В Омске мероприятие «АВТОрПушкин» организуют муниципальные библиотеки, сообщает ИА «Омскрегион».

Квест состоится 9 июня. Подобные мероприятия организованы сразу в нескольких городах. Помимо Омска, чествовать поэта будут в Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге и Рязани.