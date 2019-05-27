Город Артем впервые присоединился к Всероссийскому велопараду

Артемовский городской округ (Приморский край) впервые присоединился к Всероссийскому велопараду. Колонна велосипедистов проехала по центральной улице Артема.

Присоединиться к масштабному мероприятию в этом году стало возможным благодаря городской администрации и движению «ВелоАртем». Специально для любителей велоспорта были перекрыты улицы в центре города. Колонна стартовала у здания администрации и финишировала в городском парке культуры и отдыха, пишет ИА PrimaMedia.

Отмечается, что глава Артемовского городского округа Александр Авдеев принял предложение создать велосипедную дорожку в Артеме. Одну из них решено сделать в городском парке в этом году.

Единый день велопарадов в России проводится в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. В 2016 году в акции приняли участие 37 городов России, в 2018 году к ней присоединились уже более ста.