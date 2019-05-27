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Задержана мать подозреваемого в причастности к взрыву в Лионе

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Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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Французская полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к организации взрыва в Лионе. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает LCI.

По информации издания, речь идет о матери одного из подозреваемых, задержанных ранее. Женщина помещена под стражу.

Ранее мэр Лиона Жерар Колон сообщил о задержании второго подозреваемого в причастности к взрыву. Первый был взят под стражу утром 27 мая.

Взрыв в Лионе произошел 24 мая на улице Виктора Гюго. Там сработало самодельное взрывное устройство в виде свертка, начиненного гвоздями, винтами и болтами. В результате инцидента пострадали 13 человек.

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