Во Владивостоке опровергли увольнение директора школы после БДСМ-флешмоба

В министерстве образования Владивостока опровергли информацию об увольнении директора школы № 74 Галины Пугиной, после того как выпускники сняли скандальное видео в БДСМ-костюмах. Об этом в понедельник, 27 мая, рассказала представитель пресс-службы ведомства Инесса Розенблит.

«Директор находится на своем рабочем месте, работает», — цитирует телеканал «Звезда» представителя министерства.

По словам Розенблит, в настоящий момент управление образования Владивостока проводит проверку, которая займет несколько дней. О ее результатах обязательно сообщат.

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы, одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

24 мая сообщалось, что директор школы написала заявление об увольнении после БДСМ-флешмоба учеников 11 класса. Однако затем депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов заявил, что она не уволилась.

27 мая Пугина сообщила, что учеников решили не наказывать из-за скандальной вечеринки. Также она заявила, что заявление об увольнении написала замдиректора школы во Владивостоке.