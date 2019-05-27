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Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в 10-й раз пройдет российский фестиваль уличного искусства «Стенограффия», пишет «Областная газета». К участию приглашаются российские и зарубежные художники. Нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту.

Авторы, прошедшие конкурсный отбор, примут участие в создании арт-объектов в одном из 13 населенных пунктов: Екатеринбург, Омск, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Муравленко, Оренбург, Томск, Санкт-Петербург, а также в поселках Томской области Парабель, Каргасок и за полярным кругом в поселках Новый Порт, Мыс Каменный и Тазовский. Как отмечает ТагилСити.Ру, за 10 лет существования «Стенограффии» появилось более 500 арт-объектов.

Ранее в Томске отказались от проведения фестиваля современного уличного искусства Street Vision. О его отмене объявил организатор Иван Ларионов. Среди причин отмены — устаревший формат и убыточность проекта. Ларионов решил взять паузу на год. Бюджетного финансирования и постоянных спонсоров у Street Vision нет.

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