Жителей Самарской области предупредили о неблагоприятной погоде

В Самарской области ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах до вечера 28 мая.

По данным прогнозов, в течение двух дней в Самарской области возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер усилится до 10 м/с, при осадках ожидаются порывы до 18 м/с. Об этом сообщает НИА «Самара».

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных происшествий, в том числе обрыва линий электропередачи, падения деревьев, а также увеличения количества ДТП. Сотрудники МЧС просят водителей на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.