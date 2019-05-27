На продажу за $1 млн выставили ноутбук с шестью опаснейшими в мире вирусами

В Сети выставили на продажу арт-проект The Persistence of Chaos («Постоянство хаоса». — Ред.), представляющий собой ноутбук Samsung на базе ОС Windows XP, зараженный шестью самыми опасными вирусами. Об этом говорится на сайте проекта.

Уточняется, что на устройстве установлены популярны вирусы — WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, BlackEnergy, SoBig и DarkTequila, сообщает телеканал «360». В совокупности эти программы нанесли ущерб по всему миру в несколько миллиардов долларов. Стоимость ноутбука составляет $1,2 млн.

«Реальность и интернет являются одним целым, а не двумя разными мирами. Вирусы — это один из самых ярких примеров того, как интернет может выпрыгнуть на вас с экрана монитора и очень больно укусить», — пояснил автор проекта Гуо о Донг, называющий себя «интернет-художником».

Идею лота ему помогла осуществить нью-йоркская компания Deep Instinct, специализирующаяся на компьютерной безопасности. Сам Гуо о Донг, по его словам, хотел провести анализ восприятия вирусов в современном обществе.

Художник утверждает, что ноутбук полностью безопасен, пока его не подключишь к интернету или к другому устройству через USB, пишет сайт kp.ru. По окончании торгов порты ноутбука, который назван в описании «бестиарием чудовищ», будут отключены, уточняет REGNUM.

В апреле 2019 года британский программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс, которому в 2017 году удалось остановить вирус WannaCry, в американском суде признал вину за создание другого вредоносного программного обеспечения.