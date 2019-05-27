Более 20 человек эвакуировали из больницы в Приморье из-за пожара

В городе Лесозаводске (Приморский край) произошел пожар в больнице. Были эвакуированы 22 человека. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, в понедельник, 27 мая, в 11:04 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в медучреждении. Первые пожарные расчеты прибыли через несколько минут. До их приезда помещение самостоятельно покинули 18 детей и четверо взрослых.

В связи с задымлением было задействовано звено газодымозащитной службы. Выяснилось, что на лестничной клетке горят коробки. Административные и лечебные помещения не пострадали.

Возгорание удалось локализовать в 11:20, еще через семь минут оно было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 2 кв. м.

В тушении были задействованы девять человек личного состава и четыре единицы техники.