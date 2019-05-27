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Башни нижегородского кремля превратят в музеи

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Стали известны детали проекта развития кремля Нижнего Новгорода, который готовят в рамках празднования 800-летия города. Замгубернатора Андрей Бетин представил проект художественному руководителю национальной премии «Гражданская инициатива», заслуженному деятелю искусств Юлию Гусману.

Так, планируется провести масштабные ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях кремля, обновить территорию на участке от Зачатской до Георгиевской башни, а также от Северной до Ивановской. Дмитриевскую, Никольскую, Ивановскую и Зачатскую башни превратят в музеи. Власти постараются сделать кремль максимально доступным и удобным для горожан и гостей города.

Кроме того, как уточняет ИА «НьюсНН», там появится Зеленый театр, где туристы смогут слушать музыку и одновременно любоваться пейзажем. Местные власти прорабатывают идею восстановления миниатюры деревянного кремля, который был в Нижнем Новгороде до каменного.

На подготовку к 800-летию города из федерального бюджета выделят 10 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей пойдут на реконструкцию кремля. Также власти воссоздадут и реконструируют Губернский сал, исторический амфитеатр, сквер у Часовой башни, историческое брусчатое покрытие Ивановского съезда — первой нижегородской улицы.

Ранее сообщалось, что региональное правительство выделит 48,7 млн рублей на капитальный ремонт кремля.

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