Застрявшего в рыболовных сетях дельфина спасли в Сочи

В Сочи сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа» вызволили детеныша афалины, который застрял в рыбацком ставнике рядом с портом «Имеретинский». Об этом рассказали в центре спасения.

«Наши спасатели Татьяна и Юрий поплыли вызволять детеныша афалины. Рядом со ставником кружила еще одна афалина, возможно, мама этого малыша», — рассказали «Кубанским новостям» в центре спасения дельфинов.

Специалисты отвязали сети и выпустили дельфиненка, после чего оба животных уплыли.

В 2019 году сотрудники сочинского центра спасения дельфинов зафиксировали свыше 150 случаев гибели животных на территории Краснодарского края. Отмечается, что большая часть из них погибла по вине сетей.