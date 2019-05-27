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Застрявшего в рыболовных сетях дельфина спасли в Сочи

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В Сочи сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа» вызволили детеныша афалины, который застрял в рыбацком ставнике рядом с портом «Имеретинский». Об этом рассказали в центре спасения.

«Наши спасатели Татьяна и Юрий поплыли вызволять детеныша афалины. Рядом со ставником кружила еще одна афалина, возможно, мама этого малыша», — рассказали «Кубанским новостям» в центре спасения дельфинов.

Специалисты отвязали сети и выпустили дельфиненка, после чего оба животных уплыли.

В 2019 году сотрудники сочинского центра спасения дельфинов зафиксировали свыше 150 случаев гибели животных на территории Краснодарского края. Отмечается, что большая часть из них погибла по вине сетей.

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