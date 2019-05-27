В Сети появилась 15-я серия нового «Простоквашино»

Новая серия «Возвращения в Простоквашино» появилась на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма». Об этом сообщила пресс-служба киностудии 27 мая.

Новый эпизод получил название «Гипноз». По сюжету пес Шарик сконструировал гипнокруг и испытывает его на друзьях. Выясняется, что кот Матроскин гипнозу не поддается, а почтальон Печкин впадает в транс и начинает странно себя вести. В итоге персонажи столкнулись с проблемой «доброго Печкина», пишет REGNUM. Так, Печкина сначала превратили в животное, а потом — в доброго волонтера, однако затем события стали развиваться таким образом, что ему пришлось экстренно возвращать его вредность, уточняет телеканал «360». Режиссером серии стала Евгения Жиркова.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. На YouTube-канале студии он выходит с 2018 года. Также эпизоды мультфильма выкладывали в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на платформе сайта Кино Mail.Ru, пишет «Федеральное агентство новостей».

В марте сообщалось, что в третьем сезоне «Простоквашино» появится няня Веры Павловны.