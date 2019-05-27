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Советника афганского премьера убили в Кундузе

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Фото: Twitter.com/@ArianaNews_
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Неизвестные застрелили советника премьер-министра Афганистана Нура Мохаммада Араба в провинции Кундуз на северо-востоке страны. Как сообщается в Twitter телеканала Ariana News, нападение было совершено в понедельник, 27 мая.

По данным телеканала, нападавшие были на мотоциклах, им удалось скрыться с места преступления. В результате атаки также пострадал охранник Мохаммада Араба. Других подробностей инцидента на данный момент нет. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее 27 мая в столице страны Кабуле подорвался автобус с госслужащими. За несколько дней до этого взрыв произошел в одной из мечетей города. В тот момент в здании находилось множество молящихся мужчин. Погиб как минимум один человек, еще 16 пострадали.

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