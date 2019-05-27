Замдиректора школы во Владивостоке уволилась после БДСМ-флешмоба

Замдиректора школы во Владивостоке, где выпускники сняли скандальное видео в БДСМ-костюмах, написала заявление об увольнении. Об этом 27 мая сообщила директор школы Галина Пугина.

По ее словам, речь идет о заместителе по воспитательной работе. Она также добавила, что сотрудники школы не могут спокойно работать из-за скандала, передает «РИА Новости».

«Пока мы не можем это пережить, а нам и не дают», — цитирует Пугину «Газета.ру».

22 мая, перед последним звонком, в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления и вечеринка по случаю окончания учебного года. После этого в соцсетях появились фотографии группы выпускников, позировавших в одежде, похожей на БДСМ-костюмы, одна из учениц была одета в полицейскую форму с погонами.

Позднее директор школы сообщила, что учеников решили не наказывать из-за скандальной вечеринки.