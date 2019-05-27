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Новосибирцы недовольны выбранными для белых медвежат именами

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Жители Новосибирска выразили недовольство выбором имен для двух белых медвежат, которые родились в декабре 2018 года в Новосибирском зоопарке. Их решили назвать Норди и Шайной. Имена озвучили накануне, 26 мая.

Как уточняет vn.ru, имена выбирали с помощью SMS-голосования. Было представлено 10 имен, из которых предлагалось выбрать два. Как пишут новосибирцы в соцсетях, имена Норди и Шайна — безликие, и вряд ли именно они получили большинство голосов. В зоопарке между тем пояснили, что вместе Норди и Шайна означают «северное сияние».

Эти медвежата являются третьим потомством Кая и Герды, пары белых медведей, живущих в Новосибирском зоопарке. Ранее у них родились Шилка и Ростик. Девочку отправили в Японию, а мальчика — в Китай.

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