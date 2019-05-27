Трамваи и троллейбусы остановились в Саратове из-за ДТП

В Саратове в утренний час-пик остановились троллейбусы и трамваи. Движение в обоих направлениях перегородило ДТП.

Авария на рельсах произошла недалеко от остановки Пугачевский поселок. ИА «Взгляд-инфо», сообщая об этом, не уточняет, что конкретно случилось в этом районе. Известно лишь, что на несколько минут было остановлено движение трамваев №11 и троллейбусов №10.

К настоящему моменту помехи на путях устранены, электротранспорт продолжил работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что Саратов вошел в топ-3 самых хамских городов России. Он занял третью строчку. На первых двух разместились Пермь и Челябинск.