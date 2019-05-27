Национальный музей Коми откроет «Парк советского периода»

Национальный музей Коми организует «Парк советского периода». Он будет работать для детей и взрослых 31 мая и 1 июня, когда в Сыйктывкаре отметят День защиты детей.

Как уточняет ИА «Комиинформ», «Парком советского периода» называется выставка, организованная на территории Парка культуры и отдыха имени Кирова.

В частности, на станции «Самоделкино» пришедшим расскажут о том, какие развлечения были в советское время, о том, что такое аттракцион «Петля Нестерова», а также покажут, как мастерить поделки из бумаги.

А на станции «Читайка» детей ждут встречи с известными героями детских книжек того времени. Им будут читать, разыгрывать сценки и показывать мультфильмы.

В парке откроют станцию «Спортивная» с советскими эстафетами, а на станции «Юный натуралист» детям расскажут о животных и растениях Коми.

Ранее сообщалось, что для Мичуринского парка Сыктывкара закупят шары-габионы за 730 тыс. рублей.