В Кабуле подорвался автобус с госслужащими

Автобус c госслужащими взорвался в столице Афганистана Кабуле, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти, в понедельник, 27 мая.

По информации агентства, в результате произошедшего могут быть погибшие.

Других данных пока нет, выясняются все детали произошедшего.

Ранее 20 апреля взрыв произошел в центре Кабула. В ходе антитеррористической операции, начавшейся после инцидента у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана, было ликвидировано пять боевиков.