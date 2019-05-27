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В Кабуле подорвался автобус с госслужащими

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Фото: TASS/Xinhua via ZUMA Wire
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Автобус c госслужащими взорвался в столице Афганистана Кабуле, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти, в понедельник, 27 мая.

По информации агентства, в результате произошедшего могут быть погибшие.

Других данных пока нет, выясняются все детали произошедшего.

Ранее 20 апреля взрыв произошел в центре Кабула. В ходе антитеррористической операции, начавшейся после инцидента у здания министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана, было ликвидировано пять боевиков.

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