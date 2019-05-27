Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС

Китайские власти намерены принять временные антидемпинговые мер в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Таиланда. Министерство коммерции Китая сообщило, что соответствующие меры вступают в силу в понедельник, 27 мая.

Как отмечается, импорт этого вещества из вышеперечисленных государств и регионов происходит по заниженным ценам. В результате наносится ущерб китайской отрасли.

В ведомстве уточнили, что размер пошлин будет колебаться от 11,9% до 129,6%. Он будет определяться для каждой конкретной компании в зависимости от демпинговой маржи производителя — разницей между внутренней ценой и ценой ввозимого продукта.

Антидемпинговое расследование в отношении поставок фенола из указанных стран и регионов, как уточняет ТАСС, началось в марте 2018 года.

Фенол широко применяется в промышленности. Так, его используют в фармакологии, нефтепереработке, косметологии, скотоводстве и др.

Торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля 2018-го. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. Соединенные Штаты ввели пошлину в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В этот же день КНР приняла зеркальные ответные меры.

23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд товаров из Китая объемом $16 млрд, что стало поводом для нового ответа КНР. Список товаров включает автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, уголь и газ.

Позже, в начале декабря 2018 года, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения.

Американский лидер согласился не повышать тарифы с 1 января 2019 года. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта. Переговоры с Пекином шли успешно, и Трамп выражал готовность продлить соглашение.

Однако 11 мая глава Белого дома поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд. Как говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в такую сумму оценивается «весь оставшийся импорт» из страны.