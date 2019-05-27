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Белый дом рассказал о согласии Трампа с Пхеньяном в оценке Байдена

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Фото: REUTERS/Kevin Dietsch
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Президент США Дональд Трамп согласен с характеристикой, которую Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) дала его вероятному сопернику на выборах 2020 года, бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Несмотря на то, что мнение Пхеньяна и Трампа совпали, Сандерс отметила, что президент не нуждается в том, чтобы кто-то давал Байдену оценку, так как делал это сам несколько раз, цитирует представителя телеканал NBC.

22 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) написала, что бывший вице-президент США Джо Байден, «любящий всюду совать нос», ведет себя неразумно, оскорбляя высшее руководство КНДР.

Джо Байден объявил о своем участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

27 апреля стало известно, что о готовности проголосовать на предстоящих выборах за Байдена заявили 43% респондентов. Поддержать нынешнего главу государства согласились 37%.

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