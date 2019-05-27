Жительница Ирландии рассказала о неудачном браке с 300-летним призраком

Жительница Северной Ирландии Аманда Тиг рассказала о неудачном браке с 300-летним призраком пирата, который пытался ее убить, пишет британская газета The Sun.

Многодетная мать вышла замуж за призрак гаитянского пирата Джека в 2018 году, однако после этого стала замечать у себя проблемы со здоровьем. По ее словам, призрачный муж похищал у нее энергию.

Позднее у женщины обнаружили абсцесс и цирроз печени, поэтому после нескольких месяцев брака Тиг обратилась к экстрасенсам. Только расставшись с призраком пирата, она смогла почувствовать себя лучше.

Женщина познакомилась со своим будущим мужем после того, как устала от мужчин из «физического мира». Пара вступила в законный брак на лодке у ирландского побережья в международных водах. Чтобы сменить имя на законных основаниях, Аманда Тиг заплатила €6 тыс.

В январе сообщалось, что британский шеф-повар и телеведущий Джейми Oливер приобрел старинное поместье в британском графстве Эссекc. Отмечалось, что в доме обитает призрак лошадки-качалки.