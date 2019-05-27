Прямой эфир

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России проведет проверку после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По предварительным данным, инцидент произошел во дворе жилого дома 26 мая. Ребенок получил сильные укусы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, пишет сетевое издание m24.ru.

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать следователи. После того как все обстоятельства произошедшего будут выяснены, ведомство примет процессуальное решение.

В апреле соседская собака напала на семилетнего мальчика в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Она покусала руки и ноги ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы лучшие породы собак для защиты человека
В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017