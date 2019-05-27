СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Следственный комитет России проведет проверку после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По предварительным данным, инцидент произошел во дворе жилого дома 26 мая. Ребенок получил сильные укусы и был доставлен в реанимационное отделение больницы, пишет сетевое издание m24.ru.

Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать следователи. После того как все обстоятельства произошедшего будут выяснены, ведомство примет процессуальное решение.

В апреле соседская собака напала на семилетнего мальчика в Соль-Илецком районе Оренбургской области. Она покусала руки и ноги ребенка.