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Британцев призвали отказаться от газонов ради спасения пчел

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Британские экологи призывают садовников не стричь газоны ради спасения популяции пчел. Об этом пишет The Independent.

Как уточняет издание, пчелы и бабочки вымирают из-за нехватки нектара. Ученые в рамках акции «Май без кошения» обратились с призывом отказаться от стрижки газонов хотя бы в течение одного месяца — мая — периода наиболее интенсивного цветения.

По словам специалистов, акр луга может дать около 1 кг нектара, которого достаточно, чтобы «прокормить» около 100 тыс. насекомых. По некоторым оценкам, в Великобритании за последние несколько десятилетий вымерло 17 видов пчел, а еще 25 находятся на грани исчезновения.

«Надеемся, это поможет людям взглянуть на собственные газоны под другим углом и вдохновит их взращивать больше диких цветов в поддержку миллионов пчел, потому что для насекомых действительно каждый цветок имеет значение», — рассказал эколог Тревор Дайнс.

Ранее сообщалось, что украинский фермер кормил пчел наркотиками. По его словам, такой рацион делает мед вкуснее.

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