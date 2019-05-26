Прямой эфир

Около 100 тыс. кур погибли в результате пожара в Швеции

0
Фото: svt.se/Jonathan Posluk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 100 тыс. кур погибли в результате пожара на птицефабрике в шведском городе Линчепинг. Об этом сообщило издание Expressen.

Сообщение о возгорании поступило в 16:00 по местному времени (17:00 мск). На место оперативно прибыли пожарные, однако к этому времени оба здания, в которых содержались птицы, были объяты пламенем.

Спасти кур не удалось. Люди в результате происшествия не пострадали. Пожарным уже удалось взять под контроль возгорание.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва в частном отдельно стоящем доме в городе Хальберштадт на севере Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Огонь уничтожил жилой дом в Сыктывкаре
Дельфинарий сгорел в Севастополе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017