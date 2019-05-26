Около 100 тыс. кур погибли в результате пожара в Швеции

Около 100 тыс. кур погибли в результате пожара на птицефабрике в шведском городе Линчепинг. Об этом сообщило издание Expressen.

Сообщение о возгорании поступило в 16:00 по местному времени (17:00 мск). На место оперативно прибыли пожарные, однако к этому времени оба здания, в которых содержались птицы, были объяты пламенем.

Спасти кур не удалось. Люди в результате происшествия не пострадали. Пожарным уже удалось взять под контроль возгорание.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что по меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва в частном отдельно стоящем доме в городе Хальберштадт на севере Германии.