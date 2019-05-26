Сокамерники избили россиянина Макеева в мексиканской тюрьме

Сокамерники избили россиянина Алексея Макеева, который находится в мексиканской тюрьме, якобы за провокацию. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Мехико.

Руководство тюрьмы сообщило, что Макеев спровоцировал своих сокамерников, поэтому они его избили. Однако его жизни ничего не угрожает, сейчас российский гражданин находится в больнице, пишет «РИА Новости».

Ранее мужчина записал видеообращение, в котором рассказал, что администрация тюрьмы и заключенные вымогают у него деньги, избивают и подвергают сексуальному насилию. Кроме того, он считает, что переводчик неправильно воспроизводит его слова.

Представитель посольства заявил, что таких данных у них нет, а Макееву предоставлена государственная юридическая защита. Дело россиянина находится на особом контроле российского ведомства и правового департамента МИД Мексики.

Алексей Макеев стал скандально известен в Мексике из-за своих видеороликов, в которых он оскорблял местных жителей. Записи он сопровождал нацистской символикой. По данным консульства, жертвами нападений радикально настроенного россиянина в Мексике также были его соотечественники.

Летом 2017 года он был приговорен к 1,5 года предварительного заключения по обвинению в умышленном убийстве, которое он совершил при нападении на его дом группы возмущенных мексиканцев. Мужчина заключен в одиночную камеру.