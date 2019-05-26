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Барабанщики в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд по крещендо

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Фото: 78.ru
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В Санкт-Петербурге на Дне города 556 музыкантов установили мировой рекорд по барабанному крещендо. Достижение зарегистрировано специальной комиссией.

Барабанщики вступали по цепочке, при этом первый не должен был переставать играть, пока не вступит последний, передает телеканал «78». Судьи также проверили, что усиление звука начинается с крайнего левого барабана, и проконтролировали расстояние между участниками, чтобы между ними мог пройти человек.

Публикация рекорда состоится через месяц, после того, как судья вернется в Лондон и оформит документы.

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