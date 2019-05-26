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Минюст зафиксировал рекордный рост числа брачных контрактов

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Фото: Depositphotos
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Министерство юстиции зафиксировало в 2018 году рекорд по количеству брачных контрактов — 110 тыс. За несколько месяцев 2019 года уже подписано 25 тыс. таких документов.

Одна из частых причин составления договора — желание взять ипотеку. Если кто-то из супругов не работает или получает маленькую зарплату, банк может отказать в кредите. При наличии договора, в котором указано, что приобретаемая недвижимость станет личной собственностью платежеспособного члена семьи, ситуация меняется. Единственным ответчиком по кредиту становится он, пишет «Российская газета».

Брачный договор служит для внесения ясности в вопросы имущественного характера, пояснила изданию нотариус Елена Образцова. В нем можно прописать владение недвижимым и движимым имуществом (в том числе домашними животными), денежными средствами и ответственность по долговым обязательствам. Нюансы личных отношений документ не регламентирует, уточнила она. При этом пункты не должны нарушать закон и ставить одного из членов семьи в заведомо неблагоприятное положение. Перед нотариальной регистрацией специалисты обязательно проверяют документ на соответствие этим требованиям.

Брачный договор можно заключить в любой момент, в том числе до свадьбы (в этом случае он начнет действовать с момента регистрации брака). По словам экспертов, предубеждение против таких документов постепенно уходит, пары заключают договоры всё чаще, бывает, что жених и невеста заезжают в нотариальную контору прямо в свадебных нарядах перед загсом.

В августе 2018 года депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил обязать молодоженов заключать брачные контракты. По его мнению, это поможет облегчить бракоразводные процессы, связанные с разделом имущества и опекунством. Он предложил предоставлять услуги по заключению контракта при загсах бесплатно.

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