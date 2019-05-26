Прямой эфир

В Госдуме хотят обязать удалять из соцсетей страницы умерших пользователей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили удалять страницы умерших людей в соцсетях. С такой инициативой выступает член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет «Российская газета» в воскресенье, 26 мая.

Срам себе режиссер: как шантажисты доводят девушек до суицида
Массовое вымогательство за нераспространение интимных фотографий в Сети продолжает оставаться безнаказанным

По словам депутата, сегодня в соцсетях ежедневно присутствуют не менее 70 млн россиян. При этом в российском сегменте популярных сервисов осталось около миллиона страниц, владельцы которых ушли из жизни. По мнению Вострецова, аккаунтами умерших могут пользоваться злоумышленники.

«Мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жилье и исчезают в неизвестном направлении. Найти таких преступников практически невозможно», — пояснил депутат.

По мнению депутата, бороться с этим можно, если блокировать страницы, которые не используются в течение трех месяцев, а через год они должны автоматически удаляться. То же самое следует делать и с электронными кошельками, добавил он.

Вострецов добавил, что социальную ответственность за страницы умерших должны нести их родственники, и это можно прописать в Гражданском кодексе. По его словам, аккаунты ушедших из жизни людей по желанию родных и близких можно было бы специальным образом маркировать как памятные страницы.

29 апреля сообщалось, что к 2070 году число умерших пользователей соцсети Facebook превысит число живых. К такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета Великобритании. Они призвали руководство соцсетей задуматься о том, как хранить «цифровое наследие» мертвых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт предсказал будущее аккаунтов «сердитой кошки» Grumpy Cat в соцсетях
В украинском минздраве заявили о вреде соцсетей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017