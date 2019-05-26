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В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив

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Фото: REUTERS/U.S. Navy/Nicholas R. Boris
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ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.

«Военные США в настоящее время находятся в самом слабом состоянии за всю их историю присутствия в Западной Азии. Количество американских кораблей в Персидском заливе также минимально», — цитирует Фадави агентство Fars в воскресенье, 26 мая.

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По его словам, даже американский авианосец, который, как планировалось ранее, должен был зайти в залив, не решился на это.

Ранее в мае с подобными заявлениями выступил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Он назвал бесполезным «театральное» присутствие американских авианосцев в Персидском заливе. Он подчеркнул, что Иран способен защитить собственные границы от любых угроз.

17 мая два оснащенных управляемыми ракетами эскадренных миноносца военно-морских сил США вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Соединенных Штатов и Ирана. Корабли USS McFaul (DDG-74) и USS Gonzalez (DDG-66) прошли через Ормузский пролив без каких-либо инцидентов и вмешательства со стороны сил иранской береговой обороны.

Как сообщалось 8 мая, в США выяснили, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности в Персидский залив.

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