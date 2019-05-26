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«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 26 мая.

«Локомотив» в своей последней встрече обыграл «Уфу» со счетом 1:0. Гол забил на 39-й минуте Мануэл Фернандеш. Затем он не реализовал пенальти на 51-й минуте.

Футбольный клуб занял второе место в турнирной таблице с 56 очками за 30 матчей. Такой же показатель набрал «Краснодар». Однако из-за побед «Локомотива» в парных встречах с краснодарцами клуб оказался выше своего соперника.

По итогам турнира «Локомотив» прошел в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» же попытается пройти дальше через квалификационный раунд встречи.

Ранее, 26 апреля, «Краснодар» завоевал бронзовые награды Российской премьер-лиги.

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