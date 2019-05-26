Сбербанк призвал к бдительности во время использования своих терминалов

В отделениях Сбербанка в Москве появились предупреждения быть внимательными при использовании его терминалов. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы» в воскресенье, 26 мая.

Отмечается, что на некоторых терминалах стоит сообщение с призывом нажать на красную кнопку перед началом выполнения операций. Это нужно для того, чтобы убедиться в том, что операция предыдущего пользователя терминала была закончена.

По информации издания, раньше злоумышленники использовали лазейку в банкоматах, чтобы снимать деньги с карт клиентов.

Ранее, 24 мая, стало известно, что Сбербанк планирует оснастить свои банкоматы сервисом по снятию наличных со счета при помощи матрицы.