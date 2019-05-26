Ильдар Абдразаков споет «Очи черные» на Дворцовой площади Петербурга

Вечером 26 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет концерт классической музыки, посвященный Дню города. Заявленные поначалу Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни. Хедлайнерами станут Вероника Джиоева и Ильдар Абдразаков, также будут петь Мария Мудряк, Рене Барбера и Мария Алейда.

«Я исполню куплеты «Тореадора», «Очи черные» и, может быть, что-то еще интересное прибавится», — цитирует Абдразакова телеканал «78». По словам Марии Мудряк, она исполнит очень известную арию Джульетты и арию Мариэтты, а также споет дуэтом с мексиканским тенором Артуром Чакон-Крусом.

Для того чтобы выступление было хорошо видно, на площади установят огромные экраны. Происходящее на сцене будет сопровождаться световыми и оптическими иллюзиями. Ранее стала известна программа Фестиваля культуры, который традиционно пройдет в дни Санкт-Петербургского экономического форума.