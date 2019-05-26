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Министра образования Аджарии уволили из-за российского ансамбля

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Фото: TASS/Zuma/Artur Widak
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Глава правительства Аджарии (регион Грузии) Торнике Рижвадзе уволил министра образования и культуры региона Ингу Шамилишвили. Причиной стало шествие российского детского ансамбля на Дне независимости — юные музыканты во время шествия по улицам Батуми скандировали: «Россия, Россия!».

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«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», — цитирует Рижвадзе «Газета.ру».

Шамилишвили свою отставку пока не прокомментировала. Известно, что ансамбль из Ростова прибыл в Батуми по приглашению минобразования.

Грузия отмечает День независимости 26 мая — это годовщина выхода из состава Российской империи (1918 год) и провозглашения Грузинской демократической республики.

Дипотношения Грузии и России прекращены в 2008 году после столкновения в Южной Осетии.

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