Министра образования Аджарии уволили из-за российского ансамбля

Глава правительства Аджарии (регион Грузии) Торнике Рижвадзе уволил министра образования и культуры региона Ингу Шамилишвили. Причиной стало шествие российского детского ансамбля на Дне независимости — юные музыканты во время шествия по улицам Батуми скандировали: «Россия, Россия!».

«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности ложится на министерство образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили отправлена в отставку», — цитирует Рижвадзе «Газета.ру».

Шамилишвили свою отставку пока не прокомментировала. Известно, что ансамбль из Ростова прибыл в Батуми по приглашению минобразования.

Грузия отмечает День независимости 26 мая — это годовщина выхода из состава Российской империи (1918 год) и провозглашения Грузинской демократической республики.

Дипотношения Грузии и России прекращены в 2008 году после столкновения в Южной Осетии.