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Школа детской безопасности начала работу в Пскове

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В Пскове открылась школа детской безопасности «Стоп угроза», где каждый ребенок может получить навыки поведения на улице, в интернете, на учебе. Профессиональные педагоги и психологи рассказывают ребятам о правилах при общении с незнакомцем, во время чрезвычайной ситуации и в случае травли.

«Наши тренинги — это практические занятия, на которых мы отрабатываем важные навыки, —рассказывает руководитель филиала в Пскове Павел Андреев. — Мы работаем и с детьми (от 5 лет), и с их родителями, что повышает эффективность занятия». Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Тренеры разрушают опасные стереотипы, которые сложились у школьников, доводят грамотные действия до автоматизма, консультируют родителей.

Ранее тревожные цифры привели авторы исследования из Института образования НИУ «Высшая школа экономики» в практической работе на тему «Агрессия и буллинг в школьной среде». Лишь каждый третий (33% от числа опрошенных) подросток, участвовавший в исследовании, ни разу не чувствовал себя в роли жертвы. Примерно столько же (35%) ни разу не были свидетелями травли однокашников. Не выступали инициаторами травли 41% участников опроса.

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