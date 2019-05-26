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Массовые эвакуации проводились в Кургане из-за анонимных угроз

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В Кургане 25 мая эвакуировали сотни людей из торговых центров, а также из вокзала и аэропорта. Сотрудники силовых служб с собаками проверили здания на наличие взрывных устройств.

«В адрес ряда социальных объектов на территории города Кургана поступили анонимные сообщения об угрозе совершения террористического акта. В настоящее время все силовые структуры региона приведены в полную готовность», — рассказала ИА «Ура.ру» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. В пресс-службе ГУ МВД по региону отказались комментировать произошедшее.

В апреле сообщалось что в Брянске суд вынес приговор 67-летнему обвиняемому в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Пенсионеру на год ограничили свободу. Мягкое наказание связано с тем, что пожилой мужчина ранее не был судим и имел положительные характеристики.

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